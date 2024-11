Inchiesta Ultras Milan, vertice in serata: i soggetti coinvolti e tutti i temi sul tavolo

Inchiesta Ultras Milan, vertice in serata tra Abodi, Piantedosi e Gravina: tutti i temi sul tavolo, i dettagli

Come riportato da fonti ufficiali del Viminale, c’è stato un vertice tra il ministro dello sport Abodi e quello degli interni Piantedosi con il presidente della FIGC Gravina sul tema della violenza negli stadi.

Tra gli obiettivi del vertice quello di frenare i casi di violenza dentro gli impianti sportivi: si sono analizzate le misure per rinforzare la sicurezza in occasione delle partite, in particolare il riconoscimento facciale. Inoltre si stanno discutendo delle possibili soluzioni per evitare l’infiltramento della criminalità organizzata, come è successo nei casi di Inter e Milan.