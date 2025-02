Inchiesta Ultras Milan, parte il processo! Richiesta precisa del club rossonero, tutti i dettagli

Condividi via email

Inchiesta Ultras Milan, è pronto a partire il processo: il club rossonero vuole costituirsi parte civile. Le parole dell’avvocato

PAROLE – «Le persone che partecipano ad un evento in uno stadio vogliono viverlo in sicurezza e tutto ciò che rappresenta violenza è un danno diretto e indiretto alla società, ci sono fatti specifici contro cui ci costituiamo per ribadire il valore della legalità».

Sono le parole dell’avvocato Enrico de Castiglione, che assiste il club Milan e chiederà di entrare come parte civile nel primo processo milanese, scaturito dalla maxi inchiesta di Polizia e Gdf e della Procura sugli ultras delle curve di San Siro.