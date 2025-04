Inchiesta Ultras, Lucci rivela: «Foto con Salvini? Me l’ha chiesto lui! Io non volevo farla per un motivo»

Inchiesta Ultras, Luca Lucci, ex capo della Curva Sud, ha fatto chiarezza sulla foto con Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero

Nel corso degli interrogatori sull’inchiesta Ultras del Milan, Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, ha fatto chiarezza sulla foto con Matteo Salvini. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La foto con Salvini? Me l”ha chiesta lui. Io non avrei mai voluto farla, perché non ho mai avuto quelle idee politiche, sono sempre stato di sinistra e alla festa non volevo nemmeno farlo entrare».