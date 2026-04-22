Inchiesta escort e calcio: la Procura di Milano accelera. Possibili interrogatori nei prossimi giorni. Le ultimissime

Inchiesta escort e calcio: si entra nel vivo con la Procura di Milano pronta a cominciare gli interrogatori per i personaggi coinvolti

Non si placa il clamore mediatico attorno all’indagine che ha scoperchiato un presunto sistema di sfruttamento della prostituzione radicato nei locali più esclusivi di Milano. Al centro dell’attività investigativa, come riportato da Calcio e Finanza, figurano eventi d’élite frequentati da una vasta platea di vip, tra cui numerosi esponenti del massimo campionato di calcio. Nelle prossime settimane, la magistratura milanese potrebbe dare il via alle audizioni di alcuni atleti per chiarire i contorni della loro partecipazione. È doveroso precisare che, nonostante siano circa 70 i nomi di sportivi emersi nelle carte, nessuno di loro risulta attualmente indagato.

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Inchiesta escort e il sistema Ma.De: il ruolo dei calciatori

L’indagine, coordinata dal Procuratore Marcello Viola e dall’aggiunta Bruna Albertini, è entrata in un passaggio determinante:

Selezione dei profili : La Guardia di Finanza punta a sentire solo una cerchia ristretta di giocatori. L’interesse degli inquirenti si focalizza su chi avrebbe usufruito del cosiddetto “servizio extra” gestito tramite la società Ma.De Milano, considerata dagli investigatori una copertura per l’attività illecita.

: La Guardia di Finanza punta a sentire solo una cerchia ristretta di giocatori. L’interesse degli inquirenti si focalizza su chi avrebbe usufruito del cosiddetto “servizio extra” gestito tramite la società Ma.De Milano, considerata dagli investigatori una copertura per l’attività illecita. Accertamenti in corso : Per la maggior parte dei partecipanti alle feste, sarà necessario un lavoro meticoloso per distinguere chi ha semplicemente preso parte agli eventi mondani da chi ha invece commissionato prestazioni a pagamento.

: Per la maggior parte dei partecipanti alle feste, sarà necessario un lavoro meticoloso per distinguere chi ha semplicemente preso parte agli eventi mondani da chi ha invece commissionato prestazioni a pagamento. Il calendario giudiziario: Per i vertici dell’organizzazione, attualmente ai domiciliari, gli interrogatori di garanzia sono fissati per lunedì 27 aprile 2026. La gip Chiara Valori ascolterà i presunti leader Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, seguiti dai collaboratori operativi Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga.

Mentre il mondo del calcio attende con ansia l’esito di questi passaggi giudiziari, la Procura continua a lavorare nel massimo riserbo per definire le responsabilità individuali all’interno di quello che sembra un sistema minuziosamente organizzato.