Inchiesta arbitri Serie A con nuovi sviluppi: ascoltato in Procura il legale della FIGC. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’inchiesta milanese sul cosiddetto “sistema arbitri” continua a riservare colpi di scena, minacciando di riscrivere gli equilibri del calcio italiano. Al centro del ciclone resta Gianluca Rocchi, l’ex designatore attualmente indagato per concorso in frode sportiva. In questo scenario di estrema tensione, la Procura di Milano ha compiuto un passo significativo ascoltando Giancarlo Viglione, legale della FIGC e figura chiave dell’Ufficio legislativo federale.

L’audizione di Viglione e il mistero della Sala VAR

Il colloquio con il pubblico ministero Maurizio Ascione si è concentrato sulle inquietanti “bussate” alla sala VAR di Lissone. Questo termine descrive le presunte interferenze esterne atte a condizionare le decisioni tecnologiche durante i match. Viglione, sentito come persona informata sui fatti e non indagato, ha fornito chiarimenti tecnici sui protocolli operativi e sui regolamenti che governano la struttura di Lissone, la quale, pur essendo il centro nevralgico dell’arbitraggio, ricade sotto la gestione della Lega Serie A.

Designazioni pilotate e il ruolo delle società

Le indagini si ramificano in due direzioni critiche:

Designazioni pilotate : il sospetto di fischietti scelti in base al gradimento di alcuni club, con riferimenti che chiamano in causa l’ Inter .

: il sospetto di fischietti scelti in base al gradimento di alcuni club, con riferimenti che chiamano in causa l’ . Pressioni VAR: presunti segnali inviati alla sala operativa per alterare l’esito dei replay.