Inchiesta arbitri Serie A, nuovi dettagli e serie di intercettazioni: protagonista Rocchi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio italiano è scosso dall’indagine sul presunto sistema arbitrale che si arricchisce di dettagli che coinvolgono vertici dirigenziali e figure di spicco della Lega Serie A. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, la Procura di Milano sta analizzando una serie di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, che vedrebbero protagonista Gianluca Rocchi, il designatore attualmente autosospeso e formalmente indagato.

Le audizioni e le figure chiave dell’inchiesta

Le indagini, coordinate dal pm Maurizio Ascione e condotte dalla Guardia di Finanza, sono entrate in una fase cruciale. Nelle ultime ore si sono susseguite audizioni di rilievo: sono stati ascoltati Riccardo Pinzani, ex figura di raccordo tra l’AIA e le società (non indagato), e Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega, anche lui non iscritto nel registro degli indagati.

Il cuore dell’inchiesta riguarda le presunte “pretese” avanzate da alcuni club sulle designazioni arbitrali. Gli inquirenti sospettano l’esistenza di pressioni sistematiche volte a condizionare la scelta dei direttori di gara, un meccanismo che minerebbe alla base la regolarità del campionato. In questo contesto, viene analizzato anche il rapporto tra Rocchi e Giorgio Schenone, figura di riferimento dell’Inter per i rapporti arbitrali, la cui posizione è al vaglio per ricostruire le dinamiche interne al sistema.