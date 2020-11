Diego Laxalt è tra i giocatori più amati in Scozia dai tifosi del Celtic: i tifosi del Milan lo vorrebbero cedere in cambio di Ajer

Diego Laxalt sta facendo faville in Scozia dove in estate si è trasferito con la formula del prestito andando a vestire la maglia dei Celtic Glasgow. Nonostante l’inizio di stagione non positivo per i biancoverdi, Laxalt è sin da subito diventato l’idolo dei tifosi grazie ad una serie di prestazioni di altissimo valore.

Pay AC Milan whatever they want next summer. What a player 👏🍀 pic.twitter.com/AZc8fOcjTq — 🍀 Celtic1967.com 🍀 (@Celtic1967_com) November 1, 2020

L’entusiasmo dei tifosi del celtic ha suscitato però al contempo l’ironia di quelli rossoneri che, un po’ sorpresi, hanno chiesto a gran voce il riscatto del terzino da parte dei Celtic: “Dateci Ajer e prendete Laxalt a titolo definitivo”.