Impallomeni sul Milan: «Mi aspetto però una reazione dei rossoneri». Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il campionato volge ormai al termine e la lotta per un posizionamento nell’Europa che conta si fa sempre più serrata. Stefano Impallomeni, noto giornalista ed ex calciatore di Roma e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla situazione e analizzare le prospettive dei club coinvolti, con un occhio di riguardo alla gestione sportiva e tecnica del Milan.

PAROLE – «Chi rischia di più? Direi il Milan, vedendo l’ultimo turno. Ma immaginare che ne perde un’altra mi sembra difficile. ma occhio all’Atalanta, che le può dare fastidio ora per caratteristiche. Mi aspetto però una reazione del Milan. La Roma ha il derby, così come la Juve..».