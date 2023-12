Impallomeni: «Tra Inter e Juve duello di nervi, ma il Milan…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Impallomeni ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

IMPALLOMENI – «Due trasferte impegnative per Inter e Juve. Potrebbe accadere qualcosa ma si andrà avanti. E’ una guerra anche di nervi, di motivazioni, ma anche pressioni forti per l’Inter, che è condannata a vincere rispetto alla Juve. Vedremo se sarà ancora duello o triello, perché non escludo del tutto ancora il Milan»