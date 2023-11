Impallomeni sulla lotta scudetto: «Il Milan potrebbe inserirsi se non ci fosse questo problema». Le dichiarazioni dell’ex

Impallomeni ha analizzato a TMW Radio la lotta scudetto parlando anche del Milan.

PAROLE – «C’è un allungo significativo. Indietro il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari. Finchè non risolve questi problemi e altri però…poi tutte le altre altalenanti. A questo punto ci sono loro due, hanno stili diversi ma sono equilibrate. Se l’Inter vince a Torino per me farà il vuoto».