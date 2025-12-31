Impallomeni avverte il Milan: «Senza Modric e Rabiot è un’altra squadra»

Impallomeni parla così del Milan di Allegri e della corsa Scudetto dei rossoneri: le parole del giornalista

Nonostante la risposta sul campo all’Inter, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni invita alla calma l’ambiente rossonero. Intervenendo a Maracanà su TMW Radio, ha analizzato la vittoria contro il Verona e le prospettive stagionali del gruppo di Allegri, sottolineando come la solidità attuale dipenda da equilibri molto sottili.

Impallomeni concorda con la linea della prudenza dettata dall’allenatore: «Ha ragione Allegri, si naviga a vista e non si deve parlare di Scudetto. È ancora troppo presto e il Milan ha meno di Inter e Napoli».

Impallomeni, il peso dei leader e il lavoro di Allegri

Il punto di forza del Milan, secondo Impallomeni, risiede nella straordinaria capacità dei suoi senatori di spostare gli equilibri, ma questo rappresenta anche un potenziale punto debole in caso di assenze: «Questa squadra senza Modric e Rabiot è un’altra squadra».

L’analisi si chiude con un elogio alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri, capace di tenere la squadra ai vertici nonostante le difficoltà: «Sta facendo un grande lavoro in emergenza, soprattutto davanti». Resta però l’attesa per verifiche più probanti, dato che, come ammesso dallo stesso giornalista, il primo tempo contro il Verona è stato complicato e sbloccato solo grazie agli episodi.