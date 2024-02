Impallomeni su Milan Atalanta: «Partita tosta per i rossoneri, manca questo»

Stefano Impallomeni, a TMW Radio, durante Maracanà ha dato il suo parere in vista del match di Serie A tra Milan e Atalanta

Le parole di Stefano Impallomeni, a TMW Radio, durante Maracanà in vista del match di Serie A tra Milan e Atalanta:

LE PAROLE – «L’Atalanta è in grande forma. In Coppa Italia vidi un bel Milan ma poi uscì fuori l’Atalanta. Potrebbe essere una replica, anche se l’Atalanta è cresciuta in dinamismo. E’ in grande forma e per il Milan sarà una partita tosta. Manca compattezza difensiva in generale tra i rossoneri»