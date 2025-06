Immobile Milan, Pedullà conferma tutto! Proposta concreta, c’è un ostacolo da superare

Immobile Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato la suggestione in casa rossonera: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così della suggestione Immobile nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Ciro Immobile vorrebbe tornare in Italia, a conferma che già dalla scorsa primavera la sua avventura con il Besiktas aveva vissuto momenti abbastanza complicati. Ma non è una strada semplice: l’attaccante è stato proposto alla Fiorentina (che ha in pugno Dzeko e vuole trattenere Kean), addirittura lo hanno accostato alla Lazio da dove andò via dopo una stagione poco brillante con alcune considerazioni non tenere di Lotito. Immobile è stato proposto al Milan, il rapporto con Tare può fare la differenza, ma la domanda è: si può prendere come seconda o terza punta un attaccante specialista con un ingaggio pesante e all’interno di una rivisitazione anagrafica della rosa? Nessuno discute il talento di Immobile, ma gli anni passano per tutti, il Milan ha già preso Modric (manca solo la firma) e su altre operazioni del genere dovrà giocoforza meditare».