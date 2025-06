Calciomercato Milan, Immobile preme e Tare riflette: c’è un aspetto che al momento blocca la trattativa. Ecco quale

Calciomercato Milan, Ciro Immobile preme per tornare in Italia e in particolar modo in rossonero: riflessioni sull’età del calciatore

L’estate calcistica si infiamma con una notizia destinata a scuotere il calciomercato: Ciro Immobile, dopo un’esperienza non del tutto fortunata al Besiktas, desidera ardentemente tornare in Italia. Una volontà che, come rivelato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, affonda le radici già nella scorsa primavera, quando l’avventura turca dell’attaccante ha iniziato a mostrare le prime crepe, trasformandosi in una serie di momenti piuttosto complicati.

Il rientro di Immobile nel Belpaese non si preannuncia tuttavia come una passeggiata. Diverse le squadre a cui il suo profilo è stato accostato. La Fiorentina, ad esempio, è stata una delle prime società a cui l’attaccante è stato proposto. Tuttavia, i viola sembrano avere altre priorità offensive, con l’affare Dzeko ormai in pugno e la ferma intenzione di trattenere Moise Kean, rendendo l’approdo di Immobile a Firenze una strada in salita.

E poi c’è il romantico, quanto improbabile, ritorno alla Lazio. Un’ipotesi che ha fatto sognare per un attimo i tifosi biancocelesti, ma che si scontra con una realtà ben più complessa. Immobile, infatti, lasciò la Capitale dopo una stagione non proprio brillante, accompagnata da alcune considerazioni tutt’altro che tenere da parte del presidente Claudio Lotito. Un riavvicinamento, pur suggestivo, appare dunque oggettivamente difficile.

Ma è sul calciomercato Milan che si concentra l’attenzione maggiore, come sottolineato da Alfredo Pedullà. L’attaccante è stato concretamente proposto ai rossoneri e, a prima vista, l’idea potrebbe sembrare affascinante. Il rapporto tra Immobile e il direttore sportivo rossonero Igli Tare (conosciuto per il suo passato da dirigente della Lazio, dove Immobile ha militato a lungo, anche se la notizia del suo approdo al Milan è ancora non ufficiale e l’ingaggio di Tare è altrettanto recente) potrebbe giocare un ruolo cruciale, fungendo da ponte per una trattativa che si preannuncia delicata.

Tuttavia, come fa notare la stessa fonte, la questione Immobile al Milan solleva interrogativi importanti. Il club rossonero, impegnato in una profonda rivisitazione anagrafica della rosa, sta cercando di abbassare l’età media e di costruire una squadra proiettata nel futuro. In questo contesto, l’ingaggio di un attaccante “specialista” come Immobile, che pur indubbiamente dotato di grande talento, ha un ingaggio pesante e gli anni che passano (un dato di fatto che riguarda tutti, persino i più grandi campioni), impone una seria riflessione.

Il Milan, infatti, ha già mostrato la sua tendenza ad investire su profili esperti ma adatti al progetto, come dimostra l’imminente firma di Luka Modric, un’operazione ormai ai dettagli. È lecito chiedersi se un giocatore con le caratteristiche e le pretese economiche di Immobile possa rientrare nei piani come seconda o terza punta. La sua natura di attaccante centrale, abituato a essere il fulcro dell’attacco, potrebbe mal conciliarsi con un ruolo di comprimario, specialmente considerando il suo valore sul mercato e il suo storico rendimento da titolare inamovibile.

Nessuno, lo ribadisce Alfredo Pedullà, mette in discussione il talento cristallino di Ciro Immobile e la sua innata capacità di trovare la via del gol. Le sue statistiche parlano chiaro e la sua carriera è costellata di successi. Ma il calcio moderno, e in particolare il progetto Milan, richiede una valutazione a 360 gradi che vada oltre il semplice valore tecnico. La compatibilità tattica, l’impatto sul monte ingaggi e la visione a lungo termine del club sono fattori imprescindibili.

Il Milan, dunque, si trova di fronte a un bivio. L’opportunità di portare a casa un attaccante di provato valore come Immobile è concreta, ma dovrà giocoforza meditare attentamente su questa e su altre operazioni simili, bilanciando l’esigenza di rinforzare la rosa con la necessità di mantenere una coerenza progettuale e finanziaria. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il futuro di Ciro Immobile sarà tinto di rossonero, o se le sue ambizioni di ritorno in Italia lo porteranno verso altre destinazioni.