Immobile Milan, contatti confermati! Tare prende nota, spunta la richiesta dell’attaccante

Immobile Milan, sono confermati i contatti tra l’attaccante e Igli Tare: l’ex Lazio ha chiesto un contratto biennale. I dettagli

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia infuocato, e tra i nomi che potrebbero infiammare la Serie A c’è senza dubbio quello di Ciro Immobile. L’attaccante, attualmente in forza al Besiktas, starebbe maturando la ferma intenzione di fare ritorno in Italia, un desiderio che si è fatto sempre più concreto negli ultimi mesi e che è stato rivelato per la prima volta ad aprile. Una notizia che farà sognare i tifosi di diverse piazze italiane, soprattutto alla luce della richiesta contrattuale del giocatore: un accordo che lo legherebbe al suo prossimo club fino al 2027. A riportare l’indiscrezione, con dovizia di particolari, è stato il giornalista Nicolò Schira, da sempre molto attento alle dinamiche del mercato calcistico.

Ma non è l’unico club ad aver sondato il terreno. Il Milan, infatti, avrebbe già chiesto informazioni per l’attaccante, considerandolo un’opzione interessante per il ruolo di attaccante di riserva. Un’idea che potrebbe rivelarsi vincente per i rossoneri, alla ricerca di un profilo esperto che possa alternarsi con l’attuale punta titolare, garantendo comunque un elevato standard di prestazioni. Immobile, con la sua esperienza e la sua capacità di finalizzazione, sarebbe un’alternativa di lusso, capace di subentrare e cambiare le sorti di una partita, offrendo al contempo preziosi minuti di riposo al titolare designato. La sua mentalità da “bomber” e la sua familiarità con la pressione dei grandi palcoscenici lo rendono ideale per un club come il Milan, che punta sempre ai massimi obiettivi. La trattativa non sarebbe semplice, data la richiesta contrattuale del giocatore, ma l’interesse del Milan dimostra la validità del profilo di Immobile sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si dirigerà il futuro di questo grande protagonista del calcio italiano