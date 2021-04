Ilicic rompe con l’Atalanta: le condizioni del giocatore e di Gasperini

Ilicic rompe con l’Atalanta. Il talento sloveno avrebbe comunicato alla società la volontà di lasciare

Ilicic rompe con l’Atalanta. Il talento sloveno avrebbe comunicato alla società la volontà di lasciare al termine della stagione. Il Milan è una destinazione gradita, soprattutto se i rossoneri dovessero centrare l’obiettivo Champions League.

Per il giocatore sarebbe l’ultima occasione in carriera per giocare in una big. Gasperini, che in inverno aveva litigato con il centrocampista, avrebbe dato il via libera alla cessione purché in rosa rimanga Muriel.