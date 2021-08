Ilicic-Milan, l’Atalanta apre alla cessione: non convocato per il West Ham mentre a Bergamo studiano un piano per arrivare all’accordo

Ilicic-Milan, l’Atalanta apre alla cessione: non convocato per il West Ham mentre a Bergamo studiano un piano per arrivare all’accordo. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 34 fa il punto della situazione, parlando di un’apertura al prestito da parte di Percassi: “L’Atalanta apre al prestito e lo lascia a casa. Milan a lavoro”.

NIENTE WEST HAM- “Lo sloveno- scrive la rosea- non convocato per il test con il West Ham. I nerazzurri chiedono un conguaglio, per i rossoneri si farà solo a bassissimo costo. Si continua a trattare”. Milan che punta ad una richiesta decisamente bassa e ragionevole, dalla propria il fatto che il giocatore voglia andare via e che Gasperini non lo consideri più al centro del progetto come lo scorso anno.