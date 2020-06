Il Torino insiste per Krunic, occhio alle possibili contropartite

Il Torino ha messo nel mirino Rade Krunic. Il bosniaco è un obiettivo di mercato dei granata per la prossima stagione

Il Torino ha messo nel mirino Rade Krunic. Il bosniaco è un obiettivo di mercato dei granata per la prossima stagione per rafforzare la linea mediana. Eppure fino a pochi mesi fa il rossonero poteva essere considerato praticamente un titolare in grado di garantire qualità e quantità. Nella rosa rossonera, fatta eccezione per Jack Bonaventura, Krunic rappresenta forse il giocatore più duttile e versatile in diversi moduli. I rossoneri chiedono 8 milioni di euro oppure alcune contropartite interessanti come Baselli.