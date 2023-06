Il poker sportivo è un’attività che richiede molta esperienza e intelligenza.

Si basa sull’abilità del giocatore, semplice da apprendere ma estremamente complesso da dominare. Per giocare a un alto livello, è essenziale non solo avere una padronanza completa delle regole, ma anche possedere capacità analitiche e di calcolo eccezionali, per prendere le decisioni giuste al momento opportuno. Il 22 dicembre 2022 è nata la World Poker Federation (WPF) con l’approvazione della International Mind Sport Association (IMSA), che posiziona il poker alla pari con altri sport, come gli scacchi. Come primo presidente della WPF è stato scelto il brasiliano Igor Federal Trafane.

Gli obiettivi di WPF

L’obiettivo principale dell’organizzazione è promuovere il poker in tutto il mondo e trattarlo come uno sport, così come è stato fatto per molti anni in Brasile. Tra i suoi scopi c’è quello di fornire orientamenti legali, amministrativi e politico-sportivi a entità e paesi che devono ancora migliorare i loro meccanismi per sviluppare questa attività a livello mondiale. Altri obiettivi del WPF sono lanciare un campionato mondiale ufficiale di sport della categoria, sia online che dal vivo. E anche sostenere i progetti IMSA in Brasile e America Latina, rendendo il poker una piattaforma per la crescita degli sport della mente e pubblicizzare i loro benefici e qualità.

Dove giocare a poker

Il poker è un gioco che si adatta perfettamente ai tuoi impegni. Infatti, con l’avvento della tecnologia e dell’era digitale, il poker sportivo ha trovato un nuovo terreno fertile online. Le piattaforme di poker online offrono ai giocatori l’opportunità di sfidarsi e competere comodamente da casa propria, eliminando le barriere fisiche e consentendo di giocare con avversari provenienti da tutto il mondo. Questo mondo virtuale del poker sportivo offre una vasta gamma di opzioni, tra cui tornei multi-tavolo, Sit & Go, casino online svizzera legali, cash games e persino la possibilità di qualificarsi per eventi live di prestigio. Grazie alla flessibilità e all’accessibilità delle piattaforme online, il poker sportivo è diventato un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di tutto il globo, aprendo nuove possibilità di gioco e competizione. Con le partite online è un modo per conoscere nuove strategie di gioco, allenarsi a qualsiasi ora e migliorare la propria tecnica.

Il fascino dei tornei Sit & Go

Nel poker sportivo, la modalità di gioco predominante è il torneo Sit & Go, comunemente conosciuto come “siediti e inizia”. All’inizio del torneo, diversi tavoli ospitano un numero prestabilito di partecipanti che si iscrivono pagando una quota d’iscrizione identica per tutti. Di solito, i tornei di poker si svolgono utilizzando il Texas Hold’Em come variante principale, sebbene sia possibile trovare anche altre varianti come Omaha, 7 Card Stud e Razz. I tornei Sit & Go sono un banco di prova per la destrezza e la resistenza dei giocatori, richiedendo strategie rapide e decisioni intelligenti in un ambiente altamente competitivo.

La vetrina dei campioni

Il World Series of Poker (WSOP) rappresenta l’evento più importante e ambito nel mondo del poker sportivo. Ogni anno, migliaia di giocatori professionisti e aspiranti campioni si radunano a Las Vegas per competere per il titolo di campione del mondo. Il WSOP offre un palcoscenico unico per dimostrare abilità, talento e resistenza mentale. I giocatori si sfidano in una serie di tornei di varie varianti di poker, cimentandosi in maratone di partite che mettono alla prova le loro abilità di gioco. Essere coronati campioni del World Series of Poker è il sogno di ogni giocatore di poker, rappresentando l’apice della gloria nel mondo del poker sportivo.

Insomma, pare proprio che questo sport sia destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni e chissà, magari la tecnologia inventerà nuove varianti del poker.