Il nuovo modulo ha bisogno di acquisti, manca un esterno

Stefano Pioli ha cambiato modulo per risolvere alcuni problemi tattici. Tuttavia, oggi ancora di più il Milan necessita dei rinforzi a centrocampo. La fascia destra non può essere affidata completamente a Samu Castillejo, giocatore che fino a pochi giorni fa non aveva mai giocato in quella posizione e soprattutto in 4-4-2 (a piede invertito).

Suso non può giocare da esterno destro di centrocampo, permane dunque una grande necessità di investire sul mercato. Per quanto riguarda la corsia sinistra, Bonaventura e Rebic (che dovranno adattarsi) potrebbero garantire continuità di rendimento, magari supportando Theo Hernandez che sta attraversando un periodo d’oro.