Il Napoli si defila per Boga, ma Milan e Sassuolo sono ancora lontani

Il Napoli sembra essersi defilato per Boga, giovane talento del Sassuolo. Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria in Coppa Italia, ha parlato con Gennaro Gattuso per progettare il prossimo calciomercato. Il Milan ora ha vita più facile e meno concorrenza, ma rimane un problema sostanziale: il Sassuolo non scende sotto la quotazione di 35 milioni di euro. La cifra è impegnativa e obbliga i rossoneri ad andare cauti per l’esterno neroverde. Si cercherà di trattare al ribasso, magari dopo il giudizio di Ralf Rangnick, prossimo manager milanista.