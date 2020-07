Il Napoli offre Lozano al Milan, triangolo di mercato

Il Napoli è intenzionato a mettere sul mercato Lozano. Per questo motivo l’agente sta anche parlando con il Milan

Il Napoli è intenzionato a mettere sul mercato Lozano. Per questo motivo l’agente sta anche parlando con il Milan per cercare una soluzione possibilmente in Serie A, campionato in cui il giocatore si è subito adattato. I partenopei puntano forte su Gabriel Jesus, ma finanziarne l’acquisto necessitano di finanze fresche. Se il Milan dovesse mostrare interesse per il napoletano allora si aprirebbe un triangolo di mercato con il Manchester City. Al club guidato da Pep Guardiola potrebbe finire anche Fabian Ruiz, centrocampista azzurro.