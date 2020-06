Il Monaco dice no a Bakayoko, il Milan contatta il Chelsea

Il Milan si sarebbe fatto avanti per Bakayoko. Il Monaco non ha nessuna intenzione di riscattare il centrocampista

Secondo quanto riportato da footmercato.net, il Milan si sarebbe fatto avanti per Bakayoko. Il Monaco non ha nessuna intenzione di riscattare il centrocampista dal Chelsea (la crisi finanziaria ha imposto ai biancorossi altri obiettivi) e quindi verrebbe meno il clamoroso ritorno del francese nel Principato. Il Milan avrebbe avuto nelle ultime ore alcuni contatti con i Blues per aprire una trattativa. Il prezzo di saldo e la volontà del giocatore potrebbero risultare decisive per il ritorno a Milano del forte centrocampista francese.