Il momento di Rafael Leao, Pioli lo lancia nel finale di partita

Rafael Leao è entrato nel secondo tempo della sfida tra Milan e Rio Ave di Europa League. Stefano Pioli, con il Milan sull’uno a zero contro i portoghesi, ha deciso di dare spazio all’attaccante per dare profondità alla manovra rossonera.

Dopo il vantaggio rossonero siglato di Alexis Saelmaekers, i rossoneri hanno la necessità di colpire in contropiedi i neroverdi. Per Leao è l’occasione di mettersi in mostra in casa per riscalare le gerarchie dell’attacco rossonero (oggi è partito titolare in avanti Daniel Maldini).