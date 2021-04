Il Milan vuole ternersi stretto un giocatore: niente cessione o prestito

Il Milan non ha intenzione di lasciar partire nella prossima sessione di mercato Rafael Leao nemmeno in prestito

Il feeling tra il portoghese e il club è fortissimo: i vertici di via Aldo Rossi non hanno intenzione di privarsi del giocatore. Il Milan non lascerà partire Rafael Leao, nemmeno in prestito. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I dirigenti rossoneri hanno scommesso sul ragazzo, investendo una consistente somma per strapparlo al Lille, e credono fermamente nelle sue qualità.