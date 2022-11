Il Milan si scopre Leao-dipendente: se il portoghese non gira è dura

Il Milan si scopre vulnerabile senza il suo fuoriclasse Rafael Leao. Quando il portoghese non ingrana la squadra fatica

Un Milan che può trovare qualche risposta in questo periodo di difficoltà dal rendimento di Rafael Leao. Il portoghese è stato trascinatore dello scorso anno e anche in questa nuova stagione è risultato decisivo in molte vittorie, su tutte quella del derby. Ma, come riportato da Tuttosport, quando non gira per Pioli sono dolori.

Sulle 5 gare senza tre punti in campionato, possiamo notare come 4 derivino da un’assenza o una prestazione insufficiente del fuoriclasse portoghese. Escluso il KO contro il Napoli, dove il Milan fece un’ottima partita nonostante mancasse Leao, negli altri match contro Sassuolo, Atalanta, Torino e Cremonese l’ex Sporting Lisbona non ha reso al meglio delle aspettative e la squadra ne ha risentito. Una Leao-dipendenza che può essere un fattore in positivo, ma in questi casi anche negativo e su cui urge trovare delle soluzioni.

Il classe ’99 è l’uomo copertina del Milan in campo e fuori. La questione rinnovo continua a tenere banco. L’obiettivo era chiudere prima dell’inizio del Mondiale, cosa che ora appare impossibile. Ancora troppa distanza tra richiesta (7 milioni di euro l’anno) e offerta (6 milioni di euro l’anno). Ora in Qatar l’esterno punta a essere protagonista con un Portogallo che è tra i candidati per il titolo.