Gli occhi del Milan sul talento argentino Matias Zaracho

Il Milan continua a seguire Matias Zaracho, fantasista argentino da poco nel giro dell’Albiceleste. Secondo quanto riportato dal portale TodoFichajes, la dirigenza milanista avrebbe messo gli occhi sul talento classe ’98 di proprietà del Racing Club de Avellaneda. Il trequartista argentino in questa stagione ha collezionato 3 assist e un gol in 15 presenze, destando l’attenzione di diversi club sudamericani. La richiesta iniziale per il cartellino è di 15 milioni di euro, ma una trattativa orchestrata in tempi brevi potrebbe abbassare di qualche milione la valutazione.