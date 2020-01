Il Milan segue il giovane difensore francese Marcelin

Il Milan sta monitorando la situazione di Jean Marcelin, difensore centrale dell’Auxerre. Il classe 2000 è un prospetto interessante

Il Milan sta monitorando la situazione di Jean Marcelin, difensore centrale dell’Auxerre. Il classe 2000 è un prospetto interessante che in questa stagione sta giocando con continuità nelle fila della squadra francese.

Al momento appare acerbo per la prima squadra, ma la dirigenza rossonera potrebbe acquistarlo per aggregarlo alla Primavera di Federico Giunti. Per caratteristiche fisiche assomiglia a Todibo, vecchio pallino di mercato del Milan. Marcelin possiede un fisico imponente e può anche giocare da mediano, ruolo in cui è stato impiegato anche nelle giovanili. Il costo del cartellino è di circa 5 milioni, ma c’è da segnalare anche l’interesse del Tottenham.