Il Milan sbarca in Cina: il 25 agosto avrà vita il primo digital tour

Milan, al via il primo tour digitale in Cina: i rossoneri sono il primo club di Serie A a compiere questo passo

AC Milan annuncia il lancio del primo China Digital Summer Tour della storia del Club, in collaborazione con i partner ufficiali, che prenderà vita il prossimo 25 agosto. Questa estate vi invitiamo a viaggiare oltre le nuvole per un’avventura Rossonera.

Sarà un viaggio davvero eccezionale, non solo per gli appassionati rossoneri, ma anche per il Milan, che diventa il primo club di Serie A a organizzare un tour estivo digitale e a costruire un villaggio virtuale per i propri tifosi, in cui il Club offrirà esperienze uniche che coinvolgeranno milioni di rossoneri in Cina. I fan avranno la possibilità di interagire con i calciatori e le Leggende attraverso una nuovissima piattaforma digitale: sarà possibile scattare foto e chiedere autografi, ascoltare le conversazioni dei calciatori, fare un tour dei luoghi simbolo di Milano e partecipare a giochi creativi, oltre a ricevere i numerosi regali che il Milan sta preparando e che includono prodotti personalizzati in edizione limitata.