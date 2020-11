Il Milan sarà solo al comando anche dopo questa giornata

Il Milan sarà da solo in testa alla classifica anche al termine della prossima giornata di Serie A. I rossoneri al vertice

Il Milan sarà da solo in testa alla classifica anche al termine della prossima giornata di Serie A. Il pareggio di ieri del Sassuolo in casa contro l’Udinese permette ai rossoneri di affrontare la prossima partita con la certezza della testa della classifica.

I rossoneri giocheranno in casa contro l’Hellas Verona per cercare il riscatto dopo la brutta sconfitta subìta giovedì scorso contro il Lille. Anche in caso di sconfitta il Milan non potrà essere raggiunto dal Napoli, dalla Juventus o dall’Atalanta.