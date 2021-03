Il Milan rischia un buco sulla trequarti: la situazione si complica

Il Milan rischia di rimanere scoperto in un reparto cruciale del campo: sulla trequarti non ci sono certezze

Il Milan rischia di rimanere scoperto in un reparto cruciale del campo: sulla trequarti non ci sono certezze per il futuro. Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato e le parti non hanno trovato un accordo per il rinnovo. I rossoneri in rosa non hanno il sostituto del numero dieci, dato che Brahim Diaz è in prestito senza diritto di riscatto.

Proprio per quanto riguarda lo spagnolo, al momento non ci sono le basi per sborsare i trenta milioni richiesti dal Real Madrid. Nelle prossime settimane Maldini spera di risolvere la situazione per tranquillizzare Stefano Pioli.