Il Milan rievoca la cortina di ferro: ecco perché – VIDEO

Il Milan oggi ha deciso di pubblicare un post “storico”, rievocando i tempi della cortina di ferro. In un video sul proprio canale ufficiale Twitter, i rossoneri hanno stilato una classifica di gol provenienti da paesi dell’ex blocco sovietico. Citando il discorso di Churchill a Fulton, il Milan ha ricordato le giocate di Shevchenko e soci. Ecco il video:

Our 🔝5️⃣ goals from behind the Iron Curtain!

Savićević, Sheva e non solo: i nostri gol dall’ex cortina di ferro! ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/mUlSUmRG1d

— AC Milan (@acmilan) April 30, 2020