Il Milan ricorda Marco Pantani a 17 anni dalla morte

17 anni fa Marco Pantani moriva a Rimini tra lo sconcerto del mondo dello sport. Il campione era un tifosissimo del Milan fin da piccolo. I rossoneri hanno voluto ricordarlo sui social con un post. Ecco il messaggio:

We still remember you pulling up on the pedals and climbing those mountain hills šŸšµā€ā™‚ļø

Itā€™s been 17 years since you left us, we have not forgotten you, Marco Pantani šŸ“ā€ā˜ ļøšŸ”“āš«

Proprio nel giorno degli innamorati, noi continuiamo a portarti nel cuore, Pirata šŸ“ā€ā˜ ļøšŸ”“āš« #SempreMilan pic.twitter.com/hp7SRnTtKY

ā€” AC Milan (@acmilan) February 14, 2021