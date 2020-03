Il Milan prepara le procedure per il rimborso dei biglietti

Il Milan avvierà le procedure per il rimborso dei biglietti delle partite che si giocheranno a porte chiuse

Il Milan avvierà le procedure per il rimborso dei biglietti delle partite che si giocheranno a porte chiuse. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronte le procedure di rimborso sia per i biglietti singoli che per le quote abbonamento. La società rossonera, che nelle prossime partite non potrà contare sul supporto dei tifosi né in casa né in trasferta, ha deciso quindi di agire tutelando anche le tasche dei propri supporter. Un gesto non scontato che potrebbe non trovare seguito tra altre big di Serie A.