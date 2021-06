Il Milan piomba su Alessandro Florenzi: la situazione

Il Milan avrebbe allacciato i contatti con la Roma per arrivare ad Alessandro Florenzi, di rientro dopo l’esperienza al PSG

Il Milan, come riportato dal quotidiano La Nazione, sarebbe entrata prepotentemente nel novero delle squadre interessate ad Alessandro Florenzi, aggiungendosi dunque a Juventus e Inter. Florenzi ha trascorso l’ultima annata in prestito al PSG, con i francesi che hanno deciso di non esercitare il riscatto da nove milioni di euro precedentemente concordato.

NUOVO PRESTITO – Il Milan , alla ricerca di esterni per completare il reparto, avrebbe in mente di chiedere alla Roma il prestito con diritto di riscatto intorno ai 7-8 milioni di euro del calciatore attualmente impegnato agli Europei con l’Italia.