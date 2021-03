Il Milan ha chiesto informazioni al Verona per quattro giocatori

Il Milan ha individuato nel Verona uno dei principali interlocutori di mercato per la prossima estate. Quattro nomi sul taccuino

Il Milan ha individuato nel Verona uno dei principali interlocutori di mercato per la prossima estate. In passato era stata l’Atalanta la fucina di giocatori passati poi in rossonero (Conti, Kessie, Caldara, solo per fare alcuni nomi).

I rossoneri avrebbero chiesto informazioni sull’eventuale cessione di quattro giocatori gialloblu: si tratta di Zaccagni, Lovato (questi due già nel mirino rossonero da tempo), a cui si sono aggiunti Barak e Silvestri.

Proprio il portiere rappresenta una novità di mercato. Tuttavia, l’interesse è comprensibile, soprattutto alla luce della complicata situazione riguardante il rinnovo di Donnarumma.