Il Milan è tra le squadre più amate d'Italia con 3,8 milioni di tifosi - Milan News 24

Ci sono circa 3.816.000 tifosi rossoneri in Italia, non è affatto poco, è il terzo dato nazionale dietro la Juventus con 7.864.000 e l’Inter con 4.180.000. Nel 2024/25 il Milan ha guidato la Serie A per affluenza con 71,5 mila spettatori di media e nel 2025/26 viaggia sopra i 72,9 mila.

L’amore per il Milan è un sentimento che attraversa le generazioni, le città e le abitudini di consumo. Ma quanto è davvero esteso oggi questo tifo? Secondo gli ultimi rilievi nazionali, il club rossonero occupa stabilmente il podio delle squadre più seguite in Italia, con una comunità che sfiora i 4 milioni di tifosi. San Siro continua a riempirsi partita dopo partita, conferma che la passione non vive solo online ma soprattutto sugli spalti. Ma perché il Milan rientra a pieno titolo tra le squadre più amate del Paese?

La passione rossonera vive anche nei giochi a tema e nelle esperienze digitali

La relazione con il club passa sempre più spesso anche dalle esperienze digitali. Molti tifosi cercano dei contenuti a tema calcio nei videogiochi, nei fantasy e nei giochi con le grafiche e le meccaniche ispirate al pallone presenti sulle piattaforme di casinò online come Amonbet Casino. Di solito, ci sono delle vere e proprie sezioni tematiche dedicate al calcio, con slot, quiz live e mini-giochi che richiamano i gol, le maglie e i simboli storici.

È una tendenza trasversale al tifo, che tocca anche l’universo rossonero. Il fenomeno non sostituisce la partita né lo stadio, ma aggiunge un tassello di intrattenimento. Il fatto che le partite siano brevi si sposa perfettamente con le esigenze dei tifosi che vogliono godersi un momento di relax subito prima della partita o tra il primo e il secondo tempo.

Cosa dicono i sondaggi nazionali sulla grandezza della tifoseria rossonera in Italia

Gli ultimi numeri parlano chiaro, in Italia i tifosi delle squadre di Serie A sono 25,5 milioni e il Milan si colloca al terzo posto con 3.816.000 sostenitori. Davanti ci sono la Juventus con 7.864.000 e l’Inter con 4.180.000. Il dato rossonero risulta sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione precedente, questo significa che la base è ampia e consolidata.

È interessante anche la cornice generale, gli interessati alla Serie A, cioè chi segue il campionato con una certa regolarità, sono circa 29,4 milioni di persone. È un bacino che ribadisce il ruolo fondamentale del calcio in Italia e dentro cui il Milan continua a giocare una parte di primissimo piano.

Lo stadio racconta un amore quotidiano con abbonamenti che spingono sempre in alto

La fedeltà si misura anche ai tornelli. Nel 2024/25 il Milan ha chiuso da prima per media spettatori in Serie A con 71,5 mila presenze a gara. Il 2025/26 ha alzato ancora di più l’asticella perché, finora, la media sfiora i 72.950 tifosi a partita, con il club stabilmente in vetta alla classifica degli spalti.

I segnali arrivano anche dalla campagna abbonamenti. A luglio 2025 le prime fasi hanno registrato 30.000 tessere già sottoscritte, una base solida per un altro anno di stadio pieno. E San Siro, condiviso con l’Inter, si conferma il tempio più frequentato del continente con quasi 4 milioni di spettatori complessivi.

Dove si colloca il Milan rispetto alle rivali e perché resta nell’élite del tifo nazionale

Da tre stagioni l’Inter precede il Milan, ma la distanza resta contenuta e la base rossonera rimane tra le più vaste e attive del Paese. Il fatto che il numero dei milanisti sia stabile attorno a 3,8 milioni descrive un seguito fedele, meno esposto alle oscillazioni del momento e in grado di riempire lo stadio con una certa continuità.

Il Milan è, oggi, una delle squadre più amate in Italia. I numeri lo dicono senza bisogno di dire altro.

Un focus sui numeri e sulla partecipazione attorno al Milan

Per fare ordine, ecco i punti più importanti:

Fanbase consistente e stabile: 3.816.000 tifosi in Italia, terzo valore nazionale. La Juventus e l’Inter restano davanti ma a distanza contenuta.

Stadio leader per affluenza: 71,5 mila di media nel 2024/25 e più di 72,9 mila fin qui nel 2025/26, con abbonamenti che partono da quota 30.000.

Questi elementi, letti insieme, raccontano una comunità ampia e molto presente sul territorio, capace di trasformare la simpatia in partecipazione fisica e rituale dello stadio. È il tratto che fa spesso la differenza tra semplice notorietà e vero amore sportivo.

Una fotografia onesta della popolarità del Milan in Italia

Quindi, il club rossonero mantiene una delle fanbase più grandi del Paese, confermata dai 3,8 milioni di tifosi, e guida gli stadi per affluenza ormai da più di una stagione. In un campionato che coinvolge decine di milioni di persone tra tifosi e interessati, il Milan continua a occupare una posizione di élite, sostenuto da una presenza massiccia sugli spalti e da un seguito che resiste alle mode del momento.

Se l’amore si misura nella costanza, allora i numeri mettono i rossoneri esattamente dove i loro tifosi si aspettano: tra le squadre più amate d’Italia.