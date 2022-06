Il Milan è Campione d’Italia 2022: tutte le statistiche e le curiosità sui Diavoli

Non c’erano poi tanti dubbi sul Milan stratosferico di Pioli che da circa due anni detta legge in Serie A, finalmente arriva il primo trofeo: lo scudetto 2022.

I Rossoneri non hanno vinto facilmente il Tricolore ma si sono scontrati con le avversità degli infortuni che hanno caratterizzato l’inizio della stagione e hanno dovuto battere due pretendenti che si sono alternate al comando: prima il Napoli e poi l’Inter, le principali favorite nelle quote scommesse.

Il Milan in trasferta è devastante

Anche la classifica speciale delle squadre in trasferta è stata vinta dai Rossoneri, con 46 punti ottenuti fuori alle mura domestiche: 14 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, un record impressionante. Per quanto riguarda le reti siglate in 19 gare si è sfondato abbondantemente il muro dei 40, nulla da fare per Napoli al secondo posto in classifica delle squadre in trasferta che si ferma a 43 punti. Al terzo posto ci sono i cugini Nerazzurri.

Ottime anche le prove a San Siro

A San Siro i Diavoli hanno guadagnato 40 punti in 19 gare con 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, terzo posto in questa speciale classifica dietro Fiorentina e Inter. Anche se i Nerazzurri sono la squadra più forte a Milano, l’armata di Pioli ha saputo equilibrare bene i 28 gol segnati, riuscendo a vincere lo scudetto dopo 11 anni.

Un Milan underone che ha saputo vincere con astuzia

Sono ben 20 le gare dei Rossoneri terminate in Under 2.5, le altre 18 sono terminate in Over 2.5. Con una media gol di 2.6 i Diavoli si candidano migliori in Serie A come una squadra metodica, che sa gestire al meglio i risultati e utilizza ogni risorsa per vincere: scudetto meritato.

I calciatori Rossoneri più forti della stagione

I due protagonisti in assoluto sono stati sicuramente Leao e Giroud, quest’ultimo con 13 gol. Il campione portoghese è stato in grado anche di regalare ben 12 assist e segnare 11 gol, soltanto 3 gli assist per l’attaccante francese ma è stato sempre favorito come marcatore su Betfair.

Un altro protagonista non poteva essere che Ibrahimovic con i suoi 8 gol nonostante le poche gare giocate, lo svedese ha la vittoria nel DNA e quando mette piede in campo fa sempre la differenza, anche a 41 anni suonati.

Frank Kessie nonostante i problemi contrattuali e il probabile addio, ha saputo regalare ben 7 reti fondamentali per i diavoli, seguono Theo Hernandez, Tonali e Messias con 5 reti a testa.

Tra i protagonisti assoluti c’è soprattutto Maignan che con i suoi 31 gol subiti è in assoluto il portiere più forte della Serie A, in grado di far dimenticare Donnarumma in sole 38 gare e consegnare il Milan alla Storia.

I Rossoneri chiudono splendidamente un campionato che a livello statistico è stato impeccabile, nella prossima stagione l’obiettivo non dichiarato è tornare fra le grandi in Champions League e Mister Pioli ha dimostrato abbondantemente che volere è potere: i Diavoli sono pronti a tornare anche sul tetto d’Europa.