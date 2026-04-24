Il Milan dice addio allo scudetto … ma la Champions?

A sei giornate dalla fine del campionato, i conti iniziano a diventare definitivi. L’amara verità è una sola: la corsa del Milan per lo scudetto può ormai considerarsi conclusa. Non c’è più niente da fare. Tuttavia, non tutto è perduto …

Gli alti e bassi di una stagione da archiviare

Il campionato del Milan ha seguito un andamento tutt’altro che lineare, ma comunque promettente. Almeno fino a prima della pausa dovuta agli impegni della Nazionale, sembrava quasi che lo scudetto potesse non essere un sogno dopotutto. Ma poi il cielo azzurro dello Stadio Maradona ha rovinato la Pasqua dei rossoneri.

Una partita non condanna un’intera stagione, ma sicuramente è emblematica di un problema che il Milan si porta dietro da anni: la difficoltà a dare continuità ai risultati nei momenti chiave. Troppo spesso i rossoneri alternano prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, soprattutto quando la pressione inizia a salire … o quando si parla di scontri diretti.

In questa stagione, un simile atteggiamento si è tradotto in:

Cali di concentrazione nei momenti più delicati

Punti persi contro avversari sulla carta abbordabili

Difficoltà a gestire il vantaggio durante la partita

Prestazioni altalenanti nei periodi più intensi

Non è tanto una questione di rosa, quanto di mentalità e gestione della tensione. È come se un sito sui migliori bonus promettesse sempre nuove occasioni, senza mai concretizzarne una davvero.

E ora che si fa?

Se c’è una cosa che assolutamente non bisogna fare dopo una delusione così amara, specie a sei giornata dalla fine della stagione, è arrendersi. Lo scudetto sarà anche andato, ma non tutto è perduto. Anzi, questo è proprio il momento più delicato. Perché lasciarsi andare ai rimorsi sarebbe facile, ma per nulla utile.

Adesso serve lucidità. Il Milan ha ancora in mano il proprio destino per quanto riguarda l’Europa. A questo punto, la priorità è una sola: consolidare il posto in Champions League per la prossima stagione. Con il Como e la Juventus rispettivamente a 5 e 6 punti di distanza, il terzo posto non è ancora così scontato. D’altra parte, però, il Napoli è a soli 2 punti, quindi il secondo posto non è un miraggio.

Il lavoro di Allegri e i suoi uomini deve, allora, concentrarsi su alcuni aspetti essenziali:

Ritrovare la continuità dei risultati

Limitare gli errori nei momenti decisivi

Smettere di concedere punti alle avversarie situate all’altro capo della classifica

Sei finali per non buttare via tutto

Il modo migliore per non perdere di vista l’obiettivo è prendere le ultime giornate di campionato come finali imperdibili. Ciascuna avrà le sue sfide e i suoi limiti, ma tutte vanno affrontate con determinazione. Sia che si parli del Verona, fanalino di coda in classifica, sia che si tratti dello scontro con una rivale storica quale la Juventus.

La qualificazione in Champions League non è un premio di consolazione, ma un passaggio fondamentale per dare continuità a un progetto che sembra ancora stentare a camminare sui propri piedi. Sbagliare adesso significherebbe sacrificare tutto ciò che di buono i rossoneri potrebbero costruire, e la delusione sarebbe davvero troppo grande.