Il Milan del futuro, la conferma di Gabbia e la promozione di Plizzari

Gabbia e Plizzari, si riparte da loro. Preoccupa la situazione di Donnarumma, anche Mateo Musacchio in dubbio

Tra i tanti dubbi societari, vi è anche qualche certezza. Senza dubbio i rossoneri vogliono ripartire dai giovani e investire nella linea verde. Matteo Gabbia è una delle piacevoli novità di questa stagione e verrà confermato in prima squadra anche per il futuro. Il reparto difensivo, che presto potrebbe salutare Mateo Musacchio (il contratto dell’argentino scade l’anno prossimo e non è stato rinnovato), necessita di un giovane di prospettiva.

La situazione contrattuale di Gigio Donnarumma, inoltre, obbliga il Milan a puntare su Alessandro Plizzari. Ricordiamo che Begovic è in prestito fino a giugno, mentre Reina (ora al West Ham in prestito) non rientra nei piani di Gazidis a causa dell’oneroso ingaggio.