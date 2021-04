Il Milan contro la Lazio punta a raggiungere un record assoluto in Serie A. C’è un fattore che spinge i rossoneri in questa stagione

Il Milan contro la Lazio punta a raggiungere un record assoluto in Serie A. In caso di successo, i rossoneri conquisterebbero la 14esima vittoria in trasferta in campionato su 16 gare.

Sarebbe la prima volta nel nostro paese in così poco tempo. Il precedente record all’Inter che in 17 gare ha ottenuto 14 vittorie in trasferta nella stagione 2006/2007.