Il Milan continua a vincere e convincere: Pioli guida, i giocatori eseguono

Il Milan porta a casa un’altra vittoria anche a Reggio Emilia e continua la propria marcia inarrestabile. Stefano Pioli guida, i giocatori eseguono. Anche oggi i rossoneri sono sempre stati in pieno controllo del gioco dall’inizio alla fine. Da segnalare ancora una volta un Hakan Calhanoglu al centro del gioco e in giornata positiva, come del resto sta accadendo nelle partite post pausa covid 19. Ma soprattutto oggi si è messo in mostra Zlatan Ibrahimovic con una bella doppietta che ha tagliato le gambe al Sassuolo. Un segnale forte in vista del termine della stagione, quando Gazidis dovrà vedersi con Raiola per discutere l’eventuale rinnovo contrattuale.