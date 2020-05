Il Milan blinda Bennacer, ma Leonardo insiste per l’algerino

Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere Ismael Bennacer la prossima estate. Il giocatore è al centro del progetto milanista

Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere Ismael Bennacer la prossima estate. Il giocatore è al centro del progetto milanista e potrebbe diventarlo ancora di più con Ralf Rangnick. Inoltre, Gazidis non vende dei giocatori dall’alto potenziale che potrebbero presto ipervalutarsi (si veda il caso Theo Hernandez). Leonardo sta provando a portare il regista al PSG, ma la trattativa non è facile. Al momento i rossoneri non ci sentono, ma i petrodollari provenienti dal Qatar potrebbero anche ribaltare al situazione la prossima estate.