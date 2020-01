Il Milan accorcia sul Cagliari, l’Europa League dista due punti

I rossoneri ora sono a sole due lunghezze dal Cagliari che occupa il sesto posto, l’ultimo valido per la qualificazione in Europa League

Con la vittoria all’ultimo minuto di oggi (Rebic decisivo nel recupero) il Milan accorcia la classifica. I rossoneri ora sono a sole due lunghezze dal Cagliari che occupa il sesto posto, l’ultimo valido per la qualificazione in Europa League (senza considerare la Coppa Italia). In mezzo c’è il Parma, che però proprio questa sera affronta la Juventus.

Fino a poche settimane fa l’Europa era solo un miraggio per i ragazzi di Stefano Pioli. Anche grazie ad Ibrahimovic il Milan può ora avere due obiettivi stagionali: la qualificazione in Europa League e la vittoria in Coppa Italia (per accedere in semifinale bisogna battere il Torino).