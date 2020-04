Il maestro Rui Costa, la Uefa lo celebra con un video

Manuel Rui Costa è stato forse l’uomo simbolo della rinascita del Milan con Carlo Ancelotti. La Uefa ha voluto celebrare le sue magie

Manuel Rui Costa è stato forse l’uomo simbolo della rinascita del Milan con Carlo Ancelotti. In quanto a tocco di palla, il portoghese non aveva nulla da invidiare a Pirlo, Kakà e Seedorf. L’ex Fiorentina era in grado di danzare con il pallone e inventarsi passaggi impensabili per la maggior parte dei calciatori.

Poco propenso al gol, ma geniale in quanto ad assist, il lusitano ha trascinato il Milan alla vittoria in Champions League nel 2003. La Uefa, attraverso un video su Twitter, ha voluto celebrarne le magie: