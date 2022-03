Il giornalista: «Il Milan è assemblato meglio di Napoli e Inter»

Il giornalista Paolo Assogna, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto

«Il Milan è la squadra in cui tutti giocano. In fase di costruzione partecipano tutti, a partire dal portiere. C’è un senso del gioco nel collettivo che è superiore. È un grande lavoro quello che stanno facendo i dirigenti, che hanno assemblato bene i giocatori. Tante volte abbiamo il vizio di dire “quello è più bravo di quello, quello è più bravo di questo, quelli hanno i giocatori più bravi”. Poi però bisogna vedere la chimica che si crea in campo. È una responsabilità della direzione sportiva quella di creare un’idea giusta. Il Milan singolo per singolo è inferiore secondo me ad Inter e Napoli ma è assemblato meglio e ha un senso del collettivo che in questo momento la lasciano preferire alle altre due».