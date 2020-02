Il Galatasaray non molla Calhanoglu, pronta un’offerta per giugno

Il Galatasaray non molla e continua a seguire Hakan Calhanoglu. Il club turco è sempre più interessato

Il Galatasaray non molla e continua a seguire Hakan Calhanoglu. Il club turco è sempre più interessato a riportare il rossonero in patria a fine stagione. Il contratto del centrocampista è in scadenza nel giugno del 2021 e al momento non c’è ancora nessun aggiornamento per l’eventuale rinnovo. Una situazione che potrebbe agevolare i giallorossi, alla ricerca di un rinforzo per la linea mediana.

Il Milan non sembra avere in programma incontri con l’agente del giocatore e il rinnovo non è poi così scontato. Un’offerta sui 10 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza milanista alla cessione.