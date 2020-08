Il Fulham si fionda su Florentino: offerta shock per il Benfica

Il Fulham fa sul serio per Florentino e ha presentato un’offerta che sta facendo vacillare il Benfica. Gli inglesi hanno messo sul piatto 30 milioni

Il Fulham fa sul serio per Florentino e ha presentato un’offerta che sta facendo vacillare il Benfica. Gli inglesi hanno messo sul piatto 30 milioni di euro per il forte centrocampista che è nel mirino anche del Milan. A queste condizioni la dirigenza lusitana potrebbe farlo partire, a patto che il giocatore sia disposto a trasferirsi a Londra in una squadra di mezza classifica. Improbabile un reinserimento del Milan, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi positivi per portare Tiemoué Bakayoko alla corte di Stefano Pioli.