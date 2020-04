Il Fenerbahce su Marco Giampaolo, il Milan ci spera

Marco Giampaolo è ancora sotto contratto con il Milan. Ora il Fenerbahce si è fatto avanti e potrebbe fare un favore ai rossoneri

Fino a poche settimane fa l’Udinese sembrava in netto vantaggio su Marco Giampaolo. I friulani avevano scelto il mister per la prossima stagione, ma poi l’emergenza coronavirus aveva cambiato le carte in tavola. Ora l’ex rossonero potrebbe lanciarsi in una nuova avventura professionale in Turchia.

Il Fenerbahce è infatti fortemente interessato a mettere sotto contratto l’ex allenatore della Sampdoria. Ricordiamo che Giampaolo è ancora un tesserato del Milan fino al giugno del 2021. I rossoneri quindi avrebbero solo da guadagnarci da un’eventuale buona riuscita dell’operazione.