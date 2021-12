Il Covid ferma anche la Serie B: rinviate le gare del 26 e 29 dicembre

La Lega Serie B ha deciso di rinviare tutte le gare delle giornate del 26 e 29 dicembre a causa dell’emergenza Coronavirus

La Lega Serie B si è riunita questa mattina in una assemblea straordinaria per decidere il da farsi sui prossimi turni vista l’emergenza Covid-19 in Italia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il campionato cadetto ha deciso di rinviare le giornate del 26 e 29 dicembre proprio per il crescente numero di contagi. Ora si dovranno trovare due nuove date disponibili per questi turni rimandati.